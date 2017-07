Primeira noite do MADA teve O Rappa como destaque

Vlademir Alaxandre Público mostrou mais empolgação durante apresentação do Rappa

Os poetas elétricos (RN) abriram as apresentações, seguidos por NV (RJ), Sweet Fanny Adams (RN), Seletiva Radar Indie (RN), Brand New Hate (RN) e Motosierra (URU). As bandas deram conta do recado, fazendo ótimos shows. Mas o que se percebeu foi um público apático, que só se manifestou quando O Rappa (RJ), principal atração da noite, pisou no palco.Para noite desta sexta-feira (15) são esperadas cerca de 7 a 8 mil pessoas. O evento terá como atrações principais a banda mineira Pato Fu e o cantor Lobão, sucesso nos anos 80.Os portões do Imirá serão abertos às 20h. Os ingressos para noite individual estão à venda nas lojas Tim e Ecológica e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (estudantes e clientes Tim). A temporada para as três noites do festival custa R$ 45 para estudantes e clientes Tim e R$ 90, inteira.