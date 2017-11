Cultura em pauta

Vinícius Menna Mesa-redonda com discute políticas culturais no Solar Bela Vista, no dia 16. Entrada é gratuita.

A iniciativa vem sendo levada adiante pela F.E.L. Produções de Arte e pelo músico Esso Alencar, que coordena o Sarau. Potiguar de nascença, mas radicado em São Paulo nos últimos anos, Alencar diz que a intenção é implantar em Natal um encontro modelo semelhante aos que teve chance de conferir no Sudeste.“É impressionante o poder que a poesia e a arte têm em São Paulo, inclusive como ferramenta de denúncia social, contra a violência, entre outras questões. É esse conceito que quero trazer para cá”, afirma.Os encontros serão realizados mensalmente, geralmente em noites de lua cheia, e contarão com a participação de artistas que atuam em todos os segmentos artísticos da cidade, como música, literatura, cinema e artes visuais.As ações do projeto já começam no dia 16, com uma mesa-redonda "Política Cultural: Qualé a de Natal?", no auditório do Solar Bela Vista.Com a participação do escritor e filósofo Pablo Capistrano, do jornalista e músico Isaac Ribeiro e do ator e dramaturgo Henrique Fontes, a mesa se destina a reunir artistas a produtores e outros profissionais interessados para juntos avaliar as posturas adotadas dentro do setor nas últimas décadas."Vamos acabar com esse folclore de que não há união entre os artistas potiguares. Com essa ação estamos tentando criar uma pauta pra mudar isso", ressalta Esso Alencar.A entrada no evento é aberta ao público, mas como a capacidade do auditório é limitada, para participar é preciso realizar uma inscrição gratuita pelo site www.natallocau.ning.com

Mesa-redonda: "Política Cultural: Qualé a de Natal?"

Dia 16 de Setembro - 16hLocal:Auditório do Solar Bela Vista - Av Câmara Cascudo, 427, Cidade AltaEntrada gratuita.

Sarau Local

Dia 17 Setembro - 20hLocal: Circo Grock, ao lado matriz de CandeláriaEntrada gratuita.