TAM fecha as portas para reforma

Vlademir Alexandre Apresentações no TAM ficam suspensas até agosto.

A reforma, que foi iniciada nesta quinta-feira (25), deve compreender reparos no telhado, forro, cobertura, cadeiras, porta de vidro, equipamentos de luz e som do TAM. Além disso, um novo equipamento de ar-condicionado, do tipo split, será instalado.As máquinas antigas do sistema de refrigeração ficarão armazenadas no depósito do teatro, para eventuais usos como sistemas de reposição.Para realização das obras, o governo liberou uma verba emergencial de R$ 250 mil que serão somados aos R$ 50 mil que haviam sido destinados para a pintura do prédio em janeiro deste ano.De acordo com a diretora do TAM, Hilneth Correia, a previsão é que o teatro retome as atividades no dia 23 de agosto. Até lá, todas as pautas e eventos ficam suspensos.“A primeira providência que tomamos antes de iniciar a reforma foi contactar os artistas e produtores que tinham pauta reservada para esse mês. Felizmente, o mês de julho é menos movimentado por conta das férias escolares, entre outros fatores”, aponta Hilneth Correia.O último evento realizado no palco do TAM foi a apresentação da peça Cócegas, com as atrizes Heloisa Perissé e Ingrid Guimarães, no último fim de semana. Esta será a primeira grande reforma no prédio do TAM desde 2003.