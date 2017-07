Quinta edição da Sabatina Nominuto ocorre nesta quarta-feira (13)

A quinta edição da Sabatina Nominuto vai ocorrer na quarta-feira (13), reunindo quatro candidatos à Prefeitura do Natal. O evento, que é realizado pelo portal

, já recebeu importantes nomes da política do estado, como os senadores José Agripino (DEM) e Garibaldi Filho (PMDB), além do prefeito Carlos Eduardo (PSB), além do neurocientista de renome internacional Miguel Nicolelis.Em todas as ocasiões, o

transmitiu o evento em tempo real. Na quarta-feira (13), porém, além da transmissão pela Internet, o evento também poderá ser acompanhado através do canal 32 da Cabo TV, que mostrará a Sabatina na íntegra e ao vivo.Os quatro candidatos que participarão do evento desta quarta-feira são Pedro Quithé (PSL), Fátima Bezerra (PT), Sandro Pimentel (PSOL) e Miguel Mossoró (PTC). No dia 20 de agosto, Micarla de Sousa (PV), Dário Barbosa (PSTU), Wober Júnior (PPS) e Joanílson de Paula Rêgo (PSDC) serão os participantes.A Sabatina Nominuto da quarta-feira terá início às 19h, no auditório da Fiern, ma Casa da Indústria e a entrada é franca.