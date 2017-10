Justiça do Trabalho realiza leilão nesta terça-feira (02)

A Justiça do Trabalho realizará mais um leilão judicial, nesta terça-feira (02), às 9h, no Auditório do SESC Cidade Alta. No leilão serão levados a público pregão de venda e arrematação de bens penhorados nos processos trabalhistas, que tramitam perante as oito Varas do Trabalho da capital.Com o objetivo de agilizar a execução dos processos, o TRT da 21ª Região promove leilões judiciais que dinamizam a concretização dos feitos já reconhecidos pela Justiça Trabalhista. Serão 152 lotes, que correspondem a um total de 152 processos.Com este procedimento judicial, a CAEX –- Central de Apoio às Execuções das Varas do Trabalho de Natal- pretende arrecadar R$1milhão para quitação de verbas trabalhistas devidas aos reclamantes dos respectivos processos.O Juiz do Trabalho Alexandre Érico irá presidir o leilão, que também contará com a presença do leiloeiro oficial Roberto Alexandre. O conteúdo dos mais de 152 processos, relacionados no edital de leilão, pode ser acessado na página da internet do TRT/RN no endereço: http://www.trt21.gov.br/publ/leiloes/leiloes.htm Toda e qualquer pessoa física e/ou jurídica, que esteja na livre administração de seus bens, pode participar do leilão, desde que se apresente no local para preenchimento de cadastro e apresente cópia de comprovante de residência, CPF, cédula de identidade e cópia do contrato social (no caso de pessoa jurídica).O pagamento deve ser efetuado da seguinte forma: 20% + 5% no ato do deferimento do lance e 80% no prazo de 24 horas. Para o caso de arrematação de bens imóveis de valor elevado é admitido o pagamento parcelado.Dentre a grande variedade de bens que serão levados ao leilão constam: imóveis residenciais e comerciais (casas, apartamentos e galpão); automóveis, ônibus, caminhonetes e caminhões; aparelhos de ar-condicionado; roupas; eletrodomésticos; equipamentos, máquinas industriais; terrenos; alimentos; computadores, impressoras, scanners, copiadoras; equipamentos para bares, restaurantes e padarias; eletro-eletrônicos; móveis para escritórios e residências; aparelhos de refrigeração; aparatos farmacêuticos; bebidas; material de construção; celulares; égua de Corrida; vacas leiteiras, entre outros.

* Com informações do TRT.