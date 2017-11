Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha de traficantes

Divulgação/ Degepol Material foi apreendido nas duas bocas-de-fumo.

De acordo com o titular da Denarc, delegado Odilon Teodósio, está operação teve como principal meta acabar com duas bocas-de-fumo comandadas por Hildeclécio. “Desde que assumimos a delegacia, em julho, começamos a fazer um mapeamento de todas as áreas onde há o comércio de droga. Com isso, conseguimos”, disse.O delegado explicou que a primeira prisão da quadrilha foi a do próprio Hildeclécio Cruz. Durante as investigações, a polícia descobriu que o traficante tinha viajado para Pernambuco, onde havia sido contratado para matar uma pessoa. “Sem saber quem era a vítima, nós fomos até São José do Egito e, onde ele estava hospedado juntamente com um comparsa, e, com a polícia de Pernambuco conseguimos prender os dois antes do crime ser concretizado”, explicou.Segundo Odilon Teodósio, após a prisão, a polícia descobriu que a vitima seria uma candidato a prefeito na cidade de Itapetinga (PE). O crime teria sido encomendado por R$ 20 mil por um homem identificado como Wilson Zumba, da cidade de Bom Jesus (RN), e Hildeclécio receberia R$ 8 mil. Os acusados estavam com armas, capuz e uma foto do homem que seria morto.“Com esse dinheiro, o acusado compraria droga. A pistolagem foi uma forma que ele encontrou para angariar mais recursos para manter sua boca-de-fumo. Agora, vamos viajar até Pernambuco para interrogá-lo”, informou o titular da Denarc. Após a prisão de Hildeclécio, a polícia continuou investigando para chegar aos demais membros da quadrilha.Na tarde desta quinta-feira (11), os policiais saíram para cumprir os mandados de prisão e conseguiram prende mais quatro pessoas. O delegado destacou que depois da prisão de Hildeclécio, a mulher dele, Paula Alexandre Santos, passou a comandar os negócios. Eles tinham uma base em Nova Descoberta e moravam no Golandim.“Em uma das casas, nos prendemos Paula e Laécio Pedro de Lima. Ele era o gerente da boca-de-fumo em Nova Descoberta, onde era vendido crack e cocaína. Laécio confessou a associação ao tráfico e chegou a declarar que eles vendiam apenas crack e cocaína, porque a maconha não era mais rentável”, afirmou Odilon.Em outro local, os policiais prenderam em flagrante Lindemberg Diniz de Paiva e José Daniel Vicente Fernandes. Os dois também são acusados de associação ao tráfico. Com eles, também estava o traficante Santiago Alexandre dos Santos, o “Tiago”, irmão de Paula. No entanto, ele conseguiu escapar.Além disso, um dos mandados de prisão era contra Eduardo Luiz Andrade, o “Eduardo Negão”. Porém, ele já estava preso na própria Denarc. Nas duas bocas-de-fumo estouradas nesta quinta-feira, a polícia apreendeu 14 munições calibre 12, uma câmera digital, sete celulares, um palmtop e R$ 499. O delegado explicou que com a prisão de Hildeclécio, no início de agosto, o comércio de droga da quadrilha estava passando por dificuldade.O delegado-geral da Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, destacou que o interessante nessa investigação é que uma morte foi evitada os traficantes foram retirados de circulação. “Nós estamos atacando direto as bocas-de-fumo, que é onde estão os chefes do tráfico”, ressaltaFonte: Degepol