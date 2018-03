Fiern promove o I Encontro de Empresários no Rio Grande do Norte

Vlademir Alexandre Evento será na Casa da Indústria, na próxima sexta-feira (10).

O evento, uma promoção da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern), será aberto com uma palestra do presidente da FIERN, Flávio Azevedo, sobre o Fortalecimento da Gestão Sindical, e estará reunindo ainda representantes de 27 sindicatos afiliados à FIERN: empresários associados, profissionais e especialistas ligados direta ou indiretamente aos diversos segmentos da indústria potiguar.De acordo com a assessoria da Fiern, a finalidade do encontro é incentivar a relação de empresas e de sindicatos para criar o fortalecimento da representatividade do setor produtivo, dando uma maior contribuição à construção de uma base mais orgânica para a estrutura de representação sindical, o que dá mais coesão à atuação das entidades sindicais.Durante o evento, o primeiro vice-presidente da FIERN, Amaro Sales, fará uma apresentação do posicionamento da FIERN na defesa de interesses da indústria potiguar a serem debatidos no 3º ENAI (Encontro Nacional da Indústria), que será realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).*Fortalecimento da Gestão Sindical*16h* - AberturaFlávio Azevedo - Presidente da FIERN*16h15 - 16h55* - PalestraTema: "O papel do Sistema Indústria para o desenvolvimento brasileiro”Convidado: Rafael Lucchesi, Diretor de Operações da CNI.*16h55 - 17h* - VídeoApresentação do vídeo "Ação associativa - Construindo o futuro", produzido pela CNI.*17h - 17h40* - PalestraTema: "Entraves para operacionalização eficiente dos Sindicatos”Convidado: Paulo César Ferreira - Consultor de Associações Empresariais daBaviera - Alemanha.*17h40 - 18h20* - PalestraTema: "O Associativismo como base para o fortalecimento do sindicato e daindústria.”Convidado: Hélio Bairros - Presidente do SINDUSCON da Grande Florianópolis e daCâmara de Desenvolvimento da Construção da FIESC.*18h20 - 18h40* - PalestraTema: Apresentação e validação do posicionamento da FIERN na defesa deinteresses da Indústria Potiguar a ser debatido no 3º ENAI.Convidado: Amaro Sales - 1º Vice - Presidente da FIERN.*18h40 - 19h30* - PalestraTema: "Tributação e crescimento - O desafio para a indústria do Rio Grande doNorte."Convidado: Lina Vieira - Secretária da Receita Federal do Brasil.*19h30* - Agradecimento e EncerramentoFlávio Azevedo - Presidente da FIERN*19h30* - Coquetel de Encerramentoimagem: Sistema FIERN forte.