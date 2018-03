Diário Oficial traz regras para adesão ao Bolsa Família

O ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou as regras para adesão ao Programa Bolsa Família na edição de hoje (8) do Diário Oficial da União A Portaria n.º 341 define os procedimentos de identificação das famílias, a abrangência do programa e a renda mensal a ser apresentada pelos candidatos ao auxílio.De acordo com o texto, as famílias devem ter registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para participar da seleção.

* Fonte: Agência Brasil.