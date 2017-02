Governadoria irá funcionar no Palácio da Cultura

Cedida A mudança da sede oficial do Governo do Estado deve durar cerca de seis meses

A mudança da sede oficial do Governo do Estado deve durar cerca de seis meses, prazo previsto para reforma do prédio da Governadoria, no Centro Administrativo. A obra terá início ainda este mês e vai melhorar as condições de trabalho no prédio oficial, além de facilitar o acesso para pessoas com deficiência.Todo o prédio da Governadoria será recuperado e adaptado às necessidades de pessoas com dificuldade de locomoção. Será instalado um elevador e todos os banheiros serão adaptados.Até a conclusão da obra, todos os despachos administrativos, bem como audiências e atos governamentais que hoje ocorrem no prédio da Governadoria no Centro Administrativo, serão realizados no Palácio da Cultura, localizado ao lado da Assembléia Legislativa e em frente à Prefeitura de Natal.