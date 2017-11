Natal tem 97% de sua área com coleta de lixo

Vlademir Alexandre Ruas limpas é sinal de um bom saneamento

Para completar as ações que compõe uma rua saneada, além da drenagem, esgotamento sanitário e abastecimento de água, o controle de vetores e disposição dos resíduos sólidos são ações importantes. A Urbana afirma que 97,8% de Natal tem coleta de lixo. O Centro de Zoonose aponta o bicho-de-pé como principal problema.Atualmente são 900 garis para limpar as ruas e fazer a coleta do lixo. A importância dessa atividades dá-se pela necessidade de não permitir que os resíduos obstruam os bueiros responsáveis pela passagem da água.Segundo o chefe do setor de operações da Urbana, Diogo Santos, a coleta é feita regularmente em todos os bairros. As zonas comerciais e os locais mais populosos como Mãe Luiza e Passo da Pátria têm recolhimento de lixo diariamente.Os resíduos de Natal são destinados para um “lixão”, em Ceará Mirim. Quanto aos entulhos das construções, ainda não há um lugar definido. Por enquanto está sendo colocado no antigo aterro do bairro de Cidade Nova.“A maior parte das áreas não são saneadas. Por isso, encontramos muitos problemas de bicho-de-pé, principalmente em favelas” apontou o coordenador do Programa de Controle de Vetores, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Carlos Vilela.Além disso, são atendidas de quatro a cinco casas por dia para eliminação de carrapatos, pulgas e germe de cachorro. Por telefone as pessoas podem solicitar uma detetização na área infectada. “Tanto a população como os agentes de saúde ligam solicitando limpeza”, esclarece o método usado para o controle de vetores, Carlos.Segundo alguns funcionários da SMS, normalmente os médicos não tratam os casos de bicho-de-pé. Eles mandam as pessoas fazerem remédios caseiros, quando deveriam empregar um método clínico para solucionar a doença.