MPF obtém confissão de um dos autores do roubo de veleiro e ter jogado marinheiro ao mar O holandês Ronaldus Gradus Wentink confessou que havia, juntamente com outra pessoa, roubado o veleiro Oceano, em 2005.

Através de um pedido de cooperação jurídica internacional, o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) conseguiu obter informações mais precisas sobre o roubo do veleiro “Oceano”, ocorrido em 2005.



Após ter sido firmada a competência da Justiça Federal para apurar o roubo do veleiro “Oceano” e o desaparecimento do marinheiro Sebastião da Cunha Lima, fato ocorrido em 12 de julho de 2005, quando dois supostos holandeses teriam saído com o marinheiro para um rápido passeio de demonstração com o veleiro Oceano, o Ministério Público Federal, através do procurador da República Gilberto Barroso de Carvalho Júnior, empenhou-se na identificação dos autores do grave delito.



Em fevereiro de 2008, o MPF formulou pedido de cooperação jurídica direta em matéria penal com as autoridades holandesas (espécie de intercâmbio de atividade de investigação feita em outro país), vez que a apuração feita no inquérito policial apontava suspeitas em detrimento do holandês Ronaldus Gradus Wentink.



As autoridades holandesas foram bem sucedidas na tarefa solicitada e conseguiram localizar Wentink, o qual, ao ser interrogado, confessou que havia, juntamente com outra pessoa, roubado o veleiro Oceano e jogado ao mar o marinheiro que os acompanhava no passeio de demonstração.



Embora os autores do delito não possam ser extraditados para o Brasil, ante a ausência de celebração de tratado internacional de extradição entre o Brasil e a Holanda, o MPF estuda a possibilidade de os acusados também serem processados na Holanda.



O MPF se solidariza sobretudo com os familiares da vítima e informa que adotará todas as providências possíveis visando a mais rápida punição dos responsáveis.



Fonte: MPF/RN