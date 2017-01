Flu bate Atlético-PR e consegue sua primeira vitória Vitória goleia Botafogo em jogo de sete gols no Barradão.

Mesmo sem jogar bem, o Fluminense venceu por 3 a 0 o Atlético-PR, na noite desta quarta-feira(9), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Dodô, Darío Conca e Somália marcaram os gols da redenção do Tricolor, ainda abalado pela perda do título da Copa Libertadores. Este foi o primeiro triunfo da equipe na competição nacional.



O time das Laranjeiras volta ao Maracanã sábado, às 18h20, quando encara o Vitória. Já o time paranaense entra em campo apenas no domingo. Recebe o Internacional, na Arena da Baixada, às 16h.



Uma semana após perderem a final da Copa Libertadores para a LDU-EQU, os jogadores do Fluminense pisaram o mesmo gramado da recente "tragédia" com ar abatido e levando uma faixa em agradecimento ao apoio das arquibancadas: "Obrigado, torcida".



Mas as feições mudaram logo que a bola rolou. Diante da necessidade da vitória, os tricolores, animados, partiram para o ataque desde os instantes iniciais. A pressão logo surtiu efeito. Aos 13 minutos, após escanteio cobrado por Darío Conca, Cícero escorou e Dodô, de cabeça, estufou a rede.



Na comemoração, todos os jogadores fizeram questão de abraçar o avante, claramente para dar uma resposta às acusações de que ele não teria um bom relacionamento com o restante do grupo.



O gol, porém, só fez despertar o Atlético-PR, até então sonolento. O Rubro-Negro logo equilibrou as ações e em alguns momentos chegou a demonstrar superioridade. O zagueiro Danilo, sozinho, perdeu boa chance. Aos 36, Nei bateu de fora da área e obrigou Fernando Henrique a realizar boa defesa.



O Fluminense, aparentemente acomodado, tentava sair nos contra-ataques, mas era contido. Irritado, o técnico Renato Gaúcho reclamava da defesa, que, além de mal posicionada, insistia nos chutões para o alto. Sem qualquer outro lance de perigo, o jogo se arrastou até a descida para o vestiário.



Na volta do intervalo, o Fluminense apresentou postura diferente. Assim como no início do jogo, partiu para cima do time paranaense. Contudo, a maior posse de bola não se transformava em oportunidade concreta. Com isso, logo o Atlético-PR equilibrou a partida.



Contudo, aos 15 minutos Nei fez falta violenta em Luiz Alberto, recebeu o segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. Com um a mais em campo, os donos da casa tentavam se impor. Mesmo assim, não conseguiu demonstrar grande superioridade.



Aos 39, mesmo sem ter exercido grande pressão, o Tricolor chegou ao segundo gol. Conca tentou tocar para Dodô, mas a zaga adversária cortou. O próprio Conca recuperou a bola, invadiu a área e tocou na saída de Galatto. Aos 47, Tartá cruzou e Somália emendou de primeira, anotando belo gol e decretando o placar final: 3 a 0.



FLUMINENSE

Fernando Henrique; Rafael (Maurício), Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior Cesar; Fabinho (Tartá), Arouca, Cícero e Conca; Dodô e Washington (Somália)

Técnico: Renato Gaúcho



ATLÉTICO-PR

Galatto; Danilo, Antônio Carlos e Rhodolfo; Nei, Valencia (Joãozinho), Alan Bahia, Julio dos Santos (Douglas Maia) e Márcio Azevedo; Ferreira e Pedro Oldoni (Gabriel).

Técnico: Roberto Fernandes



Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 09/07/2008 (quarta-feira)

Árbitro: Sálvio Spinola (Fifa-SP)

Auxiliares: Altemir Hausmann (Fifa-RS) e Marcio Luiz Augusto (SP)

Público: 10.482 pagantes

Renda: R$ 119,77

Cartões amarelos Nei, Alan Bahia e Danilo (ATL); Rafael, Cícero e Fernando Henrique (FLU)

Cartões vermelhos Nei (ATL)

Gols Dodô, aos 13 minutos do primeiro tempo; Darío Conca, aos 39 minutos e Somália, aos 47 minutos do segundo tempo





Em jogo de sete gols, Vitória goleia o Botafogo



A torcida compareceu em peso, lotou o Barradão e o time não decepcionou. Com um show do novato Marquinhos e três gols do veterano Ramon, o Vitória goleou o Botafogo por 5 a 2 na noite desta quarta-feira diante de mais de 26 mil pagantes.



Com o resultado, o campeão baiano conquistou sua quarta vitória seguida no Brasileiro e, com 20 pontos, manteve-se na zona de classificação da Taça Libertadores. Já a equipe alvinegra segue sem pontuar fora de casa e soma apenas 11 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.







VÍTÓRIA

Viáfara; Carlos Alberto (Rafael), Wallace, Thiago Gomes e Marcelo Cordeiro (Jackson); Vanderson, Renan, Willans e Ramon Menezes (Ricardinho); Dinei e Marquinhos.

Técnico: Vágner Mancini



Botafogo

Castillo; Renato Silva, André Luis (Triguinho) e Ferrero; Alessandro (Thiaguinho), Diguinho (Lucas), Lúcio Flávio, Leandro Guerreiro e Zé Carlos; Jorge Henrique e Wellington Paulista.

Técnico: Geninho



Data: 09/07/2008

Local: Barradão, em Salvador

Árbitro: José Henrique de Carvalho (SP)