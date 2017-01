Incra/RN descarta criminalização dos movimentos sociais

Arquivo MST denuncia criminalização de movimentos sociais.

O debate na Câmara foi motivado por uma denúncia feita no dia 24 de junho deste ano, pelos representantes do MST, no Rio Grande do Sul, de que estariam sofrendo pressão de forças conservadoras que querem criminalizar os que lutam pela reforma agrária.No Rio Grande do Norte recentemente houve algumas manifestações nas estradas federais que cortam o estado. Os trabalhadores do MST interditaram a BR-304 que liga Natal a Mossoró. Na época se questionou muito os transtornos causados a população.Contudo, o superintendente regional do Incra-RN, Paulo Sidney Gomes, garante que no estado o cenário é diferente – “enquanto no Rio Grande do Sul, o Ministério Público estadual quer proibir a existência de qualquer manifestação do MST como marchas, protestos, aqui nós acabamos de constituir um comitê para mediação desses conflitos”.De acordo com Paulo Sidney, no Rio Grande do Norte os assuntos relacionados à reforma agrária têm sido resolvido através de conversas, o que afasta a possibilidade de criminalização.Na Câmara Federal participarão da audiência pública, entre outros, o secretário nacional dos Direitos Humanos, ministro Paulo Vannuchi; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto; o coordenador nacional do MNDH, Gilson Cardoso; e o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Dimas Lara Barbosa.