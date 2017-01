Licitações viciadas são maioria na lista de irregularidades do TCE

Divulgação Presidente do TCE ressalta trabalho de cooperação com a Justiça Eleitoral

De acordo com a legislação eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado tem 90 dias antes das Eleições para entregar à Justiça, a lista contendo os nomes dos gestores públicos que possuem irregularidades nas contas de suas administrações. O presidente do TCE, Paulo Roberto Alves confirma que assim que a Justiça liberar a relação, “O TCE vai disponibilizá-la no site”.Na lista enviada a Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas do Estado relacionou apenas os gestores que tiveram de ressarcir algum dinheiro aos cofres públicos. Àqueles que cometeram erros formais – como na documentação - não foram incluídos, mas tiveram de pagar multas “que serão usadas na reaparelhagem do órgão”, explica. Segundo Paulo Roberto Alves, neste caso a penalidade teve um caráter mais pedagógico.O presidente do TCE informou que as irregularidades mais comuns foram relacionadas a processos de licitação viciados e emissões diárias de dinheiro sem nenhuma comprovação.“Hoje a sociedade está cobrando muito dos seus gestores a regularidade das contas, e essa lista é uma ferramenta para o TRE julgar esses candidatos com ficha suja”.Paulo Roberta ressalta o trabalho de conscientização que o TCE tem feito com os gestores públicos, através da escola de contas. A orientação é para que as prefeituras desenvolvam um controle interno das suas contas para evitar problemas futuros, na hora de prestar os dados ao Tribunal. Cidades como Natal, Mossoró e Macaíba já têm, “mas é preciso que as menores, também passem a fazer o controle interno de suas contas”.No caso de ressarcimento o TCE aponta os culpados, mas cabe às procuradorias do município e Estado fazerem a cobrança. Os gestores ainda têm a oportunidade de recorrer a Justiça, mas geralmente a análise do Tribunal de Contas prevalece.O presidente do TCE afirma que o trabalho de auxílio á Justiça Eleitoral não vai parar nesta lista – “estamos em constante cooperação com o Ministério Público e as procuradorias para identificar qualquer irregularidade” – alerta.