Início da safra do tomate faz preço do produto cair 25% As informações são do Boletim Semanal de Variação de Preços da Ceasa/RN.

Mesmo com um atraso de quase um mês conforme previam os atacadistas, o começo da safra nesta semana, motivou a queda 25% no preço do tomate no mercado da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A (Ceasa).



Segundo o Boletim Semanal de Variação de Preços realizado pela Ceasa no período de 18 a 24 de julho, em comparação com a pesquisa desenvolvida entre 11 e 17 deste mês, a caixa de 25 kg do tomate Santa Adélia, que custava R$ 56,60 agora pode ser encontrada por R$ 42. A expectativa dos comerciantes é que este valor fique abaixo de R$ 30 nas próximas semanas.



Outros produtos que registraram baixa nesta semana foram a acerola (-20,45%) e o maracujá (-23,08%). O último teve um aumento da oferta no Ceará, o que reduziu o custo do frete da fruta que vinha sendo comprada no Espírito Santo. O quilo de R$ 2,08 baixou para R$ 1,60.



Entre os produtos que registraram alta, destaque para o mamão formosa, que subiu 52,17% nesta semana. O quilo da fruta subiu de R$ 0,46 para R$ 0,70.



Segundo os atacadistas, a alta é ocasionada pela entressafra da fruta no estado, que representa 90% da demanda do mamão vendido na Ceasa.





Fonte: Assecom