Mulher é executada dentro de casa no loteamento José Sarney Maria José havia saído para comprar crack e ao retornar foi seguida por dois homens que efetuaram vários disparos contra ela.

A polícia registrou na madrugada desta sexta-feira (3) mais um crime provavelmente relacionado à dívida de drogas. Por volta de 1h40, Maria José Godeiro, de 37 anos, foi morta com vários disparos de arma de fogo dentro da própria casa na rua São Geraldo, no loteamento José Sarney, zona Norte de Natal.



De acordo com informações do Comando do Policiamento da Capital (CPC), a filha da vítima informou que a mãe havia saído para comprar crack durante a madrugada. Ao retornar, Maria José teria sido seguida por dois homens que entraram em sua casa e a assassinaram.



A filha da vítima disse aos policiais que não conseguiu identificar nenhum dos dois acusados, mas destacou que sua mãe era viciada em droga. A polícia ainda realizou diligência durante a madrugada para tentar localizar os dois homens, mas não obteve êxito.