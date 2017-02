Festival MADA confirma atrações internacionais

Divulgação O americano Josh Rouse e os uruguaios do Motosierra (abaixo) participam do MADA 2008.

Estão confirmados o grupo uruguaio Motosierra, um dos grandes nomes do rock latino da atualidade, que se apresentará na quinta-feira, dia 14 de agosto; e o cantor e compositor Josh Rouse, conhecido artista que faz uma mistura de folk rock influenciado por lendas como Bob Dylan e Neil Young.Josh Rouse, que vem pela primeira vez ao Brasil, vai se apresentar no sábado (16), trazendo na bagagem o disco “Country Mouse, City House”. O músico já participou de trilhas sonoras de filmes e séries como Vanilla Sky, Quase Famosos, Grey’s Anatomy.O cantor e compositor faz um folk muito elogiado pelos veículos europeus e americanos, e acaba de lançar "Country Mouse, City House“, que é o sétimo álbum de uma discografia belíssima em que se destacam principalmente os três mais recentes,

(2006).Este último é um trabalho com referências a música popular brasileira, mais especificamente da bossa nova, como mostra o nome do cd, assim mesmo em espanhol.Já o Motosierra, grupo formado no final dos anos 90 em Montevidéu, Uruguai, é hoje uma das bandas fundamentais no rock pesado sul-americano.Tem influências de Dwarves, Turbonegro, Motörhead, GG Allin e alia acordes punks, vocais berrados, velocidade e hedonismo sônico. Já dividiu discos e palcos no Brasil com Forgotten Boys e apresentações históricas com os argentinos do Killer Dolls.O quarteto latino inspirado no Iggy Pop e Motorhead tem uma vasta discografia entre álbuns, EP’s e coletâneas lançadas na Argentina, Europa e Japão. O último disco lançado no Brasil se chama

(2005).Motosierra é formado por Gabriel Barbieri (baixo), Luis Machado (guitarra) Álvaro “Walo” Crespo (bateria) e Marcos Fernández (vocal).Esta não é a primeira experiência do Mada com bandas estrangeiras. Em 2004, o festival trouxe com exclusividade para o Brasil a banda nova-iorquina The Walkmen, que atualmente trilha uma carreira bem-sucedida nos EUA e Europa. No ano passado, o Mada trouxe os canadenses The Russian Futurists, fazendo uma releitura moderna do tecno pop.O festival será realizado em Natal, na Arena do Hotel Imirá, de 14 a 16 de agosto e conta com a participação do carioca Seu Jorge, pela primeira vez em Natal; mais os mineiros Patu Fu, o roqueiro Lobão, os pernambucanos do Cordel do Fogo Encantado, e a banda O Rappa.Entre os artistas e bandas independentes estão Curumin (SP), Mallu Magalhães (SP), Sweet Fanny Adams (PE), Poliester (RS), Falcatrua (MG), Brand New Hate (RN), Lunares(RN), Síntese Modular (RN), Rosa de Pedra (RN), Os Poetas Elétricos(RN), BarbieKill (RN) e Macanjo (RJ).Novos nomes estão sendo confirmados, e duas vagas ficarão abertas até a semana do festival, para as vencedoras da seletiva regional, a ser realizada nos dias 8 e 9 de agosto, no pátio da Capitania das Artes, com entrada franca.O Mada é patrocinado pela TIM e Governo do Estado, através da lei Câmara Cascudo, e ainda pela Petrobras, através da seleção de edital para Festivais de Música.