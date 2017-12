O povo fala sobre a expectativa da chegada do presidente

A reportagem do portalfoi às ruas na manhã desta sexta-feira (19) para saber a opinião do povo sobre a vinda do presidente Luis Inácio Lula da Silva. As opiniões são divididas. Uns acreditam que a visita do presidente é positiva. Outros acham que é só uma medida para alavancar a campanha da candidata Fátima Bezerra (PT). Confira os depoimentos."Para mim tanto faz. Eu não gosto de Lula e nem voto na candidata dele. Não me simpatizo com o partido dele”,"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Acho Lula um ótimo presidente e acredito que ele vem trabalhando bem pelo país. Voto no candidato dele e se ele se candidatar novamente meu voto é dele”,"Não tenho nada contra Lula, mas acho que ele não vem fazendo um bom governo. Em Nova Cidade, bairro onde moro, as lâmpadas ficam acesas pela manhã e à noite, horário que mais precisa de iluminação, não tem”,"Até gosto dele. Mas, ele precisa olhar mais para o Rio Grande do Norte. Entendo que ele (Lula) não pode resolver tudo sozinho. Moro aqui perto, mas não vou ao comício. Prefiro assistir a propaganda eleitoral na televisão”,"Estou achando ótima a vinda do presidente a Natal. Lula é muito querido pela nação brasileira. Acho que após esse comício, a candidata Fátima vai subir ainda mais nas pesquisas”,"Nunca votei, nem voto nele. Mas, pretendo escutar e olhar o movimento do comício à noite. Acho que só estão fazendo a limpeza e pintando os canteiros na zona Norte por causa da vinda do presidente”,