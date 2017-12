Reportagem da TV Ponta Negra é proibida de trabalhar no local do comício

Equipe Nominuto Segurança abordou reportagem para saber em qual veículo de comunicação a equipe trabalhava.

Nominuto.com

esteve na manhã desta sexta-feira (19), na zona Norte, no local onde está sendo montada a estrutura do comício da candidata Fátima Bezerra (PT) e terá a participação do presidente Lula.Ao chegar ao local, a reportagem foi abordada por um dos seguranças, que perguntou qual era o veículo de comunicação.Questionado por que, ele respondeu: “Porque achei que fosse da TV Ponta Negra”. A reportagem do

Nominuto

questionou novamente, e ele foi categórico na afirmação: “Porque não era para entrar. São ordens”.Apesar do ocorrido, a Tv Ponta está com credenciamento para fazer a cobertura do comício da candidata Fátima Bezerra (PT).