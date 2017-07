Pato Fu e Lobão matam a saudade dos fãs natalenses no MADA

Fotos: Vlademir Alexandre Lobão cantou sucessos da década de 80 e da fase independente.

Pato Fu subiu ao palco com o jogo ganho.

Os mineiros do Pato Fu e o carioca Lobão fizeram a alegria dos fãs no encerramento da segunda noite do Festival MADA. Ausentes dos palcos potiguares há tempos, os dois artistas mostraram repertório composto por vários momentos diferentes de suas carreiras em shows com grande participação do público.Do Pato Fu pode-se dizer que subiu ao palco com o jogo ganho. O retorno da banda a Natal era esperado por muitos fãs que cantaram a plenos pulmões todas as músicas do show, inclusive as do disco mais recente Daqui pro Futuro.Sem querer decepcionar ninguém, no show não deixaram de aparecer hits como “Made in Japan”, “Depois”, “Sobre o Tempo”, e as versões de “Ando Meio Desligado”, dos Mutantes, e “Eu”, da Graforréia Xilarmônica.Como se não bastasse o extenso cardápio de sucessos, a banda ainda conta com o carisma da vocalista Fernanda Takai e do vocalista John, sempre em comunicação direta com a platéia contando histórias e causos no intervalo entre uma música e outra.Na arena do Imirá, Lobão tentou reverter essa situação abrindo o show com “Universo Paralelo”, faixa tirada de A Vida é Doce (2004), disco que na época foi vendido em bancas de jornal e com cópias numeradas. O público aprovou e o velho lobo voltou seguro a pérolas como “Ronaldo foi pra Guerra”, “Vida Bandida”, entre outras.

Independência ou morte

Autoramas foi a melhor disparada entre as independentes.

Se para os artistas de grande porte a noite valeu a pena, o mesmo não pode ser dito a respeito das bandas independentes. Dos seis artistas que se apresentaram na noite de ontem, poucos conseguiram despertar o interesse do público.Abrindo a noite, as bandas potiguares The Volta e Lunares passaram praticamente despercebidas, uma vez que tocaram num cedo, para um público que ainda começava a chegar.Isso não impediu aos grupos de se esforçarem em suas apresentações, com direito a efeitos pirotécnicos no show do The Volta e uma performance intensa, carregada de dramaticidade do Lunares.Sem grandes atrativos, Subaquático (BA) e Poliéster (RS) não tiveram sucesso em empolgar o público, que preferiu correr até a tenda eletrônica para conferir o show de Madame Mim. Argentina radicada em São Paulo, a artista soube usar o pequeno espaço a seu favor e levou à loucura quem estava a fim de dançar.Depois de um atraso considerável na passagem de som, Curumim (SP) conseguiu injetar ânimo nos presentes com seu samba-rock cheio de referências pop, prato cheio para quem gosta de Jorge Ben e Mundo Livre S/A. O artista começou o show na bateria e depois assumiu o cavaquinho, com direito até a uma versão bacana de “Feira de Acari”.Os cariocas do Autoramas foram, de longe, a banda independente mais bem recebida da noite. Tocando pela quarta vez em Natal, o trio já conseguiu angariar uma boa base de fãs que dançaram sem parar, imitando as coreografias robóticas do vocalista Gabriel Thomaz.Hits “alternativos” como “Fale Mal de Mim”, “Mundo Moderno”, “Paciência” e “Catchy Corus” pagaram a noite de muita gente.