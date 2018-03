Secretário participa de reunão relacionada às Parcerias Público Privadas Marcelo Rosado está em Brasília e articula a vinda de evento relacionado ao tema para Natal em março do próximo ano.

O secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico, Marcelo Rosado, participou nesta terça-feira (7), em Brasília, de uma reunião estratégica para tratar sobre a formação de Parcerias Público-Privadas (PPP).



O evento, direcionado a autoridades estaduais e federais, foi organizado pela Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contou com a participação de representante da PartnershipsUK-PUK, instituição britânica que é centro de referência internacional em PPP, que fez explanações de cunho estratégico sobre as premissas de um programa de PPP.



Nos dias seguintes ao Encontro, será realizado o curso técnico "Desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas" com o objetivo de difundir conceitos jurídicos, econômico-financeiros e experiências práticas atreladas às PPP e formar servidores públicos federais e estaduais que estejam ou potencialmente possam estar envolvidos com o tema PPP.



Para dar continuidade as discussões sobre as PPPs no Estado, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) articula para trazer a Natal em março do próximo ano, o II Seminário Nordeste de Parcerias Público-Privadas que irá discutir a aceleração do crescimento através do diálogo Governo-Empresa.



Um dos objetivos da Secretaria é criar um grupo de estudo permanente para as PPPs, com a participação das principais entidades, secretarias e órgãos públicos, e solicitar destes as prioridades a serem discutidas para, a partir daí, adaptar a realidade do nosso Estado nos vários aspectos ambientais, financeiros e jurídicos.



Fonte: Assessoria de imprensa Sedec