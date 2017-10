STJ impõe mais rigor à lei e motoristas bêbados não podem receber valor do seguro Superior Tribunal de Justiça apresentou decisão em que as seguradoras não precisam pagar o valor do seguro para os motoristas embriagados.

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, divulgada nesta segunda-feira (1º), põe mais rigor nos casos de motoristas bêbados que se envolvem em acidente e pedem o reembolso às seguradoras. De acordo com o STJ, os embriagados não podem mais recebe o valor do seguro.



De acordo com o chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária do Rio Grande do Norte, inspetor Roberto Cabral, essa decisão foi anunciada no sentido de ratificar o que já existe. “Atualmente, se confirmado que os motoristas estavam sob efeito de álcool quando se envolveram no acidente, a seguradora não paga o valor do seguro”, disse.



Roberto Cabral explicou que durante o registro da ocorrência, o policial rodoviário tem a opção de colocar no Boletim de Acidente de Trânsito se o motorista estava ou não alcoolizado.



Nesses casos, a seguradora pede que seja aberta uma sindicância para comprovar o uso de bebida e o teor de álcool. É o que informa a gerente operacional de uma empresa de seguros de Natal, Jadna Fanilde Ribeiro.



“Apesar de esses casos serem muito raros, as seguradoras já vêm deixando de pagar o valor do seguro caso o motorista envolvido no acidente seja o segurado. Em alguns casos, a defesa consegue provar que a pessoa que estava ao volante não era o segurado, o que dá o direito de ressarcimento”, afirmou.



Atualmente, a lei estabelece que quem for flagrado com 0,2 decigrama de álcool por litro de sangue recebe a punição. “As estatísticas apontam para um número pequeno de casos de motoristas que perdem o direito ao seguro por dirigir embriagado. No entanto, acredito que isso acontecia porque em muitos casos não se fazia uso do bafômetro”, avalia Jadna Ribeiro.