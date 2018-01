Dupla é presa com 21 quilos de maconha em Extremoz

Cedida/PF Maconha era transportada no porta-malas de um táxi

A investigação que tornou possível a prisão dos acusados teve início quando os policiais da Delegacia de Repressão e Entorpecentes receberam uma denúncia anônima na semana passada dando conta de que numa residência situada no Loteamento São Miguel Arcanjo, em Extremoz, constantemente eram vistas pessoas transitando em atitudes suspeitas e carregando pacotes.Na manhã de hoje, ao ser averiguada a denúncia, os policiais se depararam com um táxi dirigido por Sérgio Barbosa, parado na frente da casa do acusado José Cláudio, com o porta-malas aberto e dele sendo retirados alguns sacos de nylon. Nesse momento aconteceu a abordagem e como ficou constatado, após rápida inspeção, que o conteúdo dos sacos era maconha, a dupla recebeu voz de prisão.Em seguida, ao procederem uma vistoria no interior da residência de José Cláudio, os policiais ainda encontraram, enterrados no quintal, mais “tijolos” da droga, tendo o acusado sido incurso nos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção ativa, pois no momento do flagrante chegou a oferecer a quantia de R$ 10 mil para não ser preso.

* Fonte: PF/RN.