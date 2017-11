Fátima vai virar na mesma hora que Wilma virou: quando Lula chegar, diz Lucena

Gabriela Duarte Lucena: "PT não deu um tiro no pé"

Na opinião do parlamentar, o PT está demonstrando crescimento na campanha e sairá fortalecido após o pleito de Natal, ao contrário do que supostamente era dito pela opinião pública quando o partido firmou aliança com o PMDB e PSB e estava mais distante na disputa pela Prefeitura.“Nós não demos um tiro no pé. Estamos trabalhando duro para conseguir eleger dois vereadores do PT e estaremos na liderança das pesquisas para a Prefeitura antes mesmo do segundo turno”, afirmou Lucena.Segundo o vereador, o momento da possível virada será quando o presidente Lula estiver em Natal e participar das mobilizações de campanha de Fátima Bezerra, assim como participou da campanha de Wilma de Faria (PSB) e ajudou a governadora na disputa pela reeleição contra Garibaldi Filho (PMDB) – também aliado do presidente.“Já vinha dizendo que estaríamos liderando ainda no primeiro turno. Fátima vai virar na mesma hora em que Wilma virou: quando Lula chegar para a campanha”, afirmou o parlamentar.