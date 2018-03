Coquetel de combate a Aids ganha 18º medicamento

O Ministério da Saúde autorizou o Sistema Único de Saúde (SUS) a distribuir o medicamento Raltegravir, um anti-retroviral para pessoas que desenvolveram multirresistência aos tratamentos comuns. A decisão da Comissão de Incorporação de Tecnologias (Citec) já foi ratificada pelo ministro José Gomes Temporão.O diretor-adjunto do Programa Nacional de DST e Aids, Eduardo Barbosa, afirmou que essa é a 18ª droga a ser incorporada para disponibilização dos usuários. “Tínhamos 17 drogas que são distribuídas no Sistema Único de Saúde e para todas as pessoas que, vivendo com o HIV, precisam fazer o tratamento.”De acordo com Barbosa, o Raltegravir é uma droga importante para pacientes cujo tratamento falhou e não está respondendo a outras combinações. “Com o Raltegravir [os pacientes] terão uma nova possibilidade de melhoria de qualidade de vida e da adesão ao tratamento.”Segundo ele, a prescrição será feita a cada pessoa por seu próprio médico. “Todas as prescrições seguem a questão da orientação dos médicos, tem uma série de exames que terá que ser feito. Esse medicamento é específico, o paciente estará a partir da indicação do seu médico tendo passado por outros esquemas terapêuticos”.Barbosa afirmou que esse medicamento será disponibilizado no SUS a partir do próximo ano. “O medicamento começará a ser distribuído a partir de janeiro, por conta dos processos de compra e negociação com o laboratório produtor”.Para ele, todos os medicamentos são drogas e interferem no sistema orgânico. “Cada droga tem as suas variantes e essa também tem os seus efeitos adversos que não são tão fortes. É melhor poder contar com uma droga que possa melhorar e ampliar a sua expectativa de vida do que não ter essas drogas. Essas 18 drogas trazem problemas que estamos buscando avaliar e minimizar esses efeitos adversos”.O diretor afirmou ainda que a expectativa é que a nova droga favoreça e melhore a vida das pessoas que já passaram por tratamentos que não surtiram efeitos. “Inicialmente esperamos atender cerca de 100 usuários com essa nova droga, mas podemos estender esse número até o final de 2009”, avaliou.

* Fonte: Agência Brasil.