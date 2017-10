Jornal 96 realiza rodada de entrevistas com candidatos a prefeito de Natal

Gabriela Duarte Participaram da reunião preparatória os assessores de 5 dos 8 candidatos a prefeito de Natal.

Os candidatos a prefeito de Natal têm compromisso marcado com o Jornal 96, a partir da próxima segunda-feira (15). O noticiário apresentado pelo diretor do Portal

Nominuto.com

, Diógenes Dantas abordará temas relevantes da campanha e as propostas dos concorrentes.Participaram da reunião preparatória os assessores de 5 dos 8 candidatos a prefeito da capital do estado. Como havia sido definido, anteriormente a ordem de participação foi feita de acordo com o sorteio.A entrevista vai durar 15 minutos. Oé exibido das 7h30 às 8h20, de segunda a sexta-feira, na 96FM.

Confira abaixo a ordem de entrevistas:

Segunda-feira (15) Wober Júnior (PPS)Terça-feira (16) Fátima Bezerra (PT)Quarta-feira (17) Sandro Pimentel (PSOL)Quinta-feira (18) Joanilson de Paula Rêgo (PSDC)Sexta-feira (19) Dário Barbosa (PSTU)Segunda-feira (22) Micarla de Sousa (PV)Terça-feira (23) Miguel Mossoró (PTC)Quarta-feira (24) Pedro Quithé (PSL)