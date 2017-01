Acidente na Bahia: Empresa divulga lista de passageiros que embarcaram em Natal Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, Rita de Cássia da Silva, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A empresa de viação Planalto divulgou o nome das pessoas que embarcaram em Natal no ônibus com destino à Goiânia, que se envolveu em um acidente na madrugada desta quarta-feira (9), em Juazeiro, na Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, Rita de Cássia da Silva, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.



De acordo com a Planalto, os passageiros que saíram de Natal foram: Maria José Manaus, Raimundo da Silva Tavares, Antônio Deork T. da Silva, Maria Moura de Meneses, Guido Pereira de Meneses, André Giordana Gonçalves e Yashiharu Shigenari.



A empresa não soube informar, no entanto, se todas esses passageiros estavam no ônibus no momento do acidente. A direção da Planalto em Natal explicou que essas pessoas embarcaram na rodoviária da capital potiguar. Porém, assim como outras pessoas subiram no ônibus no caminho, esses passageiros podem ter descido antes de ocorrer o acidente.



A viação Planalto destacou ainda que vai arcar com todo o custo dos passageiros, desde o atendimento médico até a locomoção deles para suas respectivas cidades. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia informou que o acidente aconteceu no Km 01 da BR-407. A lista completa das pessoas que viajavam no ônibus ainda não foi divulgada.