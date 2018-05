Médicos do Estado deflagram greve por tempo indeterminado Decisão foi tomada porque as demandas da categoria não receberam respostas dos gestores públicos.

Em assembléia realizada no Sindicato dos Médicos nesta terça-feira (21), às 19h, os médicos do Estado decidiram por unanimidade deflagrar greve por tempo indeterminado. O movimento terá início em 72 horas em cumprimento do prazo legal.



A decisão foi tomada porque as demandas da categoria não receberam respostas dos gestores públicos. Na pauta de reivindicações, constavam inicialmente, reajuste de 23%, pagamento de atrasados do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) referentes a junho, julho e agosto de 2007 e implementação da mudança de nível prevista pelo plano (a cada dois anos os servidores deveriam estar progredindo, o que não está ocorrendo e que atrapalha a aposentadoria dos profissionais).



Diante da impossibilidade de reajuste colocada pelo governo, a categoria fez uma contraproposta, propondo de imediato, a incorporação de algumas gratificações, como a de alta complexidade, no valor de R$ 1.100, o que causaria, pelo menos, um ganho indireto para os servidores neste primeiro momento. O salário base aumentaria, incidindo assim sobre insalubridade e tempo de serviço.



Além das questões financeiras, os médicos lutam ainda por melhores condições de trabalho.

Durante a greve dos médicos serão cumpridos todos os requisitos legais. Os hospitais funcionarão com 30% do quadro para os atendimentos eletivos e de urgência. O Sindicato dos Médicos garante ainda que todos os procedimentos de urgência serão atendidos.



