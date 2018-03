Novatos são os mais votados para a Câmara Municipal do Natal

Vlademir Alexandre Raniere foi o segundo vereador mais votado.

Cotado para ocupar alguma chapa majoritária no início das discussões acerca da eleição deste ano, Raniere Barbosa atendeu à solicitação do prefeito Carlos Eduardo e ingressou na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. Na votação, Raniere somou 9.516 votos, ajudando sua coligação a eleger dois parlamentares – George Câmara (PCdoB) retornou à Casa.O apresentador Paulo Wagner, por sua vez, não surpreendeu pelo fato de ser o mais votado. Em todas as pesquisas, o apresentador do Patrulha da Cidade era apontado como líder nas intenções de voto, o que se concretizou na eleição. O agora vereador eleito pelo PV conseguiu 14.444 votos e foi o vereador mais votado da história de Natal.

Mais novatos

Além de Paulo Wagner e Raniere, a Câmara Municipal do Natal também terá Ney Lopes Júnior (DEM), Sargento Regina (PDT), Albert Dickson (PP), Chagas Catarino (PP), Júlia Arruda (PSB), Maurício Gurgel (PHS) e Heráclito Noé (PPS) como estreantes no Legislativo Municipal. O ex-vereador George Câmara (PCdoB) conseguiu retornar à Casa.