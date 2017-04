Carro pega fogo na entrada do Centro Administrativo

Fred Carvalho As chamas foram controladas com baldes de água e extintores de carros que passavam pelo local

“Estava vindo para o trabalho quando, logo na entrada do Centro Administrativo, o carro morreu. Tentei dar a partida algumas vezes, mas ele não pegou. Foi quando um guarda me disse que o capô estava pegando fogo. Saí do carro e algumas pessoas começaram a me ajudar”, falou Daniela.O bombeiro Eriberto de Oliveira, que passava pelo local, foi um dos que ajudaram. “Pedi às pessoas que passavam para me cederam os extintores dos carros e contei com a ajuda de outras pessoas que ficavam trazendo baldes com água. Em cerca de 8 minutos consegui controlar as chamas”, falou.O Corpo de Bombeiros foi acionado no momento em que o carro começou a pegar fogo, mas só chegou ao local após o fogo ser controlado. Daniela Santos não soube informar se o veículo tem seguro.