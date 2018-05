Banco do Nordeste vai liberar crédito de mais de R$ 1 bilhão Micro e pequenos empresários poderão ampliar seu estoque até o final do ano, investindo na aquisição de mercadorias.

O Banco do Nordeste pretende liberar R$ 1,5 bilhão até o final de 2008 para micro e pequenos empresários que desejam ampliar seus estoques para o período de boas vendas, que se inicia nos últimos meses do ano.



Por meio da linha de crédito Giro Estoque, as empresas podem se preparar para atender uma maior demanda dos clientes, investindo na aquisição de mercadorias e insumos em grandes quantidades.



De acordo com o gerente de Negócios com Micro e Pequenas Empresas do BNB, Lauro Ramos, a prospecção representa um salto de 170% em relação a 2007, quando foram aplicados R$ 568,5 milhões.



“Até o mês de setembro, o volume de financiamentos superou R$ 1 bilhão, surpreendendo as expectativas. Comparando-se este resultado ao mesmo período do ano anterior observamos um incremento de 350% do valor contratado”, afirmou Lauro Ramos.



Segundo o superintendente da Área de Negócios do BNB, José Válter Freitas, as agências devem aproveitar a proximidade das comemorações do último trimestre para intensificar a realização de negócios, principalmente no setor varejista e de serviços. “Apesar da movimentação do mercado diante dos juros, o Giro Estoque permanece com a taxa de 0,98% ao mês para microempresas no semi-árido”, ressaltou.



A clientela do Giro Estoque é formada, principalmente, microempresas dos ramos da construção civil, ferragens e confecções. O BNB já aplicou no Rio Grande do Norte, até o mês de outubro, mais de R$ 106 milhões, o que representa um crescimento de 100% em relação ao ano de 2007.