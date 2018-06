São Caetano vence o Bahia por 3 a 1 diminui distância para o G-4 Azulão volta a sonhar com a possibilidade de voltar à elite do Brasileiro em 2009.

O Bahia conheceu a sua sexta derrota em seis jogos fora de casa neste returno da Série B ao perder por 3 a 1 para o São Caetano neste sábado, no Estádio Anancleto Campanella, em partida válida pela 32º rodada.



O time paulista chegou aos 46 pontos, subiu para a nona colocação e ainda acalenta o sonho do acesso à Série A, mesmo estando a oito pontos do G-4 e faltando sete rodadas para o final do certame. Já o time tricolor permaneceu na 11º colocação com 42 pontos, mas a distância para a zona de rebaixamento caiu de nove para seis pontos.



No próximo sábado, às 16h20, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, o Bahia vai enfrentar o Bragantino. No mesmo dia e horário, o São Caetano recebe o Ceará no Anacleto Campanella.



SÃO CAETANO

Luiz; Tobi, Leonardo e Marco Aurélio (Vinicius); Apodi, Francismar (Gallardo), Glaydson, Rafinha e Andrezinho; Luan e Tuta.

Técnico: Oswaldo Alvarez.



BAHIA

Darci; Marcone (Danilo Cruz), Cléber Carioca e Rogério; Luciano Baiano (Jones), Fausto, Emerson Cris, Caio (Adílson) e Ávine; Paulo Roberto e Marcelo Ramos.

Técnico: Ferdinando Teixeira





Data: 25/10/2008

Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul

Público: 906 pagantes

Renda:R$ 6.750,00

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez /RJ

Auxiliares: Ediney Guerreiro Mascarenhas /RJ e Cláudio Jose de Oliveira Soares/RJ



Com informações do UOL Esporte