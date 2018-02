Perfil Sandro Pimentel: exemplo de persistência e superação

Delma Lopes Sandro Pimentel se considera um político "indignado".

Parte das pessoas que avalia sua candidatura o vê assim. Sandro Pimentel é um político revoltado. “Num sou revoltado. Sou indignado”, responde o candidato que diz ser um sonhador. “Mesmo que as chances sejam as mínimas possíveis. Eu me agarro nelas”. E foi assim durante os seus quarenta e dois anos de vida. Para se livrar da gaguice que o perseguia até os dezoito anos ou para se recuperar de um acidente que o deixou sem memória por oito meses.Um dos dirigentes nacionais do Partido Socialismo e Liberdade (PSol), nem sempre transitou pelo país dando palestras, como faz atualmente. Dona Maria Conceição criou Sandro em Ceará Mirim, terra onde era professora e seu marido agricultor. Pimentel plantava junto com o avô, mas nunca desistiu do sonho de estudar. Aos 12 anos ingressou na Escola Técnica do Rio Grande do Norte (Etefern- atual Cefet) sem lenço e sem documento. Os pais não tinham condições de mandar nenhum centavo. Podia faltar aos seus irmãos.Com a idéia de se manter na escola, conseguiu uma bolsa e foi trabalhar como recepcionista da Casa do Estudante, onde morava, já que em Natal não tinha nenhum parente. Sandro diz que nunca teve infância e lá de sua terra não tem saudades de nada. De certa forma, a nostalgia não está no seu discurso, mas as características do estilo interiorano como foi criado ficam latente, desde a sua forma de se vestir, sempre de botas até a rígida criação dada aos filhos.Adolescência, que fase difícil para os pais. Aos 15 anos ele se descobriu na política de forma brusca. “Apreendi que é só juntar um monte de gente que se consegue alguma coisa”, fala sobre o episódio que juntou dois caminhões com pessoas de todas as idades para pedirem carteiras e merenda na porta da prefeitura de Ceará Mirim. A mãe, que era diretora da escola, perdeu o cargo. Conceição querendo ter um filho doutor, não titubeou, foi atrás de um político e conseguiu uma bolsa para Sandro estudar numa escola de ensino médio particular.As colheradas de pau, que mãe dele dava na sua cabeça para acabar com a gagueira – existe essa crença no interior - parecem que deixou Pimentel falando corretamente, embora mais teimoso. Ele estudou, mas não virou doutor. Envolve-se na política de corpo e alma. Aos 17 anos subiu num palanque pela primeira vez e fez suas primeiras oposições ao governo. Nem a namorada da época, atual esposa, Solange, conseguiu tirar o foco desse político. Um ano depois, no quartel, onde passou seis anos, ele encontrou muitos confrontos com superiores. Foi preso várias vezes.O seu filho, Swendeu, tinha uns seis anos, quando quase perdeu o pai. Depois de um acidente automobilístico, em 1992, Sandro passou dois anos praticamente inválido, cerca de oito meses sem memória e 920 pontos espalhados pelo corpo. Só reconhecia a esposa. “Nesse tempo foi difícil. Eu tinha que cuidar dele, do filho e trabalhar para sustentar a casa”, relatou Solange. Tempos depois com Swelen já nascida, Sandro e a mulher sofreram um grave acidente. Ela colocou pinos na metade do rosto.Engana-se que pensa que Pimentel ou Solange falam isso com tristeza. O casal conta como vitória, como circunstância da vida. Seguindo em frente, ela virou cabeleira e ele que ainda no quartel tinha prestado concurso público federal e foi convocado. Virou segurança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e comprou um casa no bairro Nossa Senhora da Apresentação.Sua esposa não sabia, entretanto, o marido que ela não perdeu no acidente ia ser tomado de outra forma da sua convivência. Exageros a parte, porque eles continuam casados, mas após a entrada de Sandro na Universidade e seu envolvimento com sindicato, aos poucos ele foi se afastando de casa. Desde sua primeira candidatura em 2002, ainda pelo Partido dos Trabalhadores (PT) a família vem sentindo falta do pai e marido Pimentel. Swelen reclama da ausência de Sandro. Ela queria mais atenção. Embora a filha seja o xodó do pai, que baba ao ver a jovem de 14 anos tocar guitarra.Brigão e ao mesmo tempo calmo. Rude, mas refinado. Sério sem perder a graça. E nessa relação dual que está inserida a maior decepção política de Sandro Pimentel. Luís Inácio Lula da Silva. Ao falar sobre o assunto, as palavras de frustração relativa aos petistas aparecem e ao mesmo tempo transparece um afeto pelo presidente.“Ficava morto de vergonha”. Afirma Sandro sobre o questionamento diante de sua graduação escolar. Hoje, Pimentel está cursando Gestão Pública na UFRN, gosta da ler a constituição para saber as leis e não ser enganado. È pai, marido e candidato a prefeitura de Natal se agarrando sempre ao último fio de esperança.PerfilNome: Sandro de Oliveira PimentelIdade: 42Estado civil: CasadoEscolaridade: Superior IncompletoProfissão: Servidor públicoNaturalidade: Ceará Mirim.