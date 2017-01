Câmara dos Deputados celebra centenário de Djalma Marinho

Jane Araújo/Agência Senado Políticos potiguares enalteceram trajetória política de Djalma Marinho.

Durante o discurso, o presidente do Senado defendeu um Parlamento independente, "como o homenageado sempre pregou".“Ninguém pode conceber um Parlamento com Djalma Marinho, tendo a enxurrada de medidas provisórias que temos hoje. Que contribuição Djalma Marinho daria à reforma política do Brasil, reforma que precisa ser feita urgentemente e que fica sempre adiada, talvez por não contarmos com um homem com o talento de Djalma Marinho!”, disse.Folheando o livro referente ao homenageado, Garibaldi disse que falava na qualidade de quem não era próximo, nem correligionário do ex-deputado, mas pertencente a uma família adversária de Djalma Marinho. Por isso mesmo, queria testemunhar as qualidades do homenageado como parlamentar, orador e homem público exemplar.“Djalma Marinho era um homem que não cabia na política do Rio Grande do Norte daquele tempo. Daí porque se dizia que ele era mais forte em Brasília do que lá. Aquela vocação intelectual de Djalma Marinho, aquele aprendizado que ele tinha da política se chocava um pouco com a realidade do Rio Grande do Norte”, declarouLembrando que era filho e sobrinho de adversários de Djalma Marinho no estado, Garibaldi afirmou que sempre foi aconselhado pelos mais velhos a não falar mal desse adversário “porque Djalma sempre foi o doce Djalma”.“Ele era uma figura muito amena para conviver na política do estado. Veio para o cenário nacional e aqui teve os confrontos e desencontros que todos sabemos” disse o presidente do Senado, referindo-se às firmes posições do homenageado durante o regime militar.Já o senador José Agripino lembrou da tríade Tarcísio Maia, Dinarte Mariz e Djalma Marinho, amigos inseparáveis. Segundo Agripino, Tarcísio era o grande administrador público, Dinarte o articulador e Djalma era o intelectual que orgulhava a todos e o estadista corajoso.“Um potiguar que honrou a política do Brasil”, resumiu o senador democrata.O deputado Rogério Marinho, por sua vez, falou sobre os principais feitos políticos do seu avô, como a relatoria do anteprojeto do Código civil, da emenda do parlamentarismo, do contrato de inserção da Globo com a Time-Life, da fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro.Além disso, Rogério lembrou dos mais de mil pareceres sobre os mais variados temas, no exercício da Presidência, da Vice-Presidência ou como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.“Foi esse homem sereno, desassombrado e profundamente consciente dos seus princípios e da necessidade de defendê-los, que escreveu, neste Parlamento, uma das mais belas páginas de sua história. Agradeço a todos a atenção e a homenagem que fazem ao meu avô no ano de seu centenário”, declarou Rogério Marinho.