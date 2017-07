Se fosse a Olimpíada da compra de votos, sei quem seria o recordista, dispara Renato Dantas

Gabriela Duarte Vereadores cobram fiscalização às campanhas de candidatos que não têm mandatos.

Segundo o vereador Salatiel de Souza (PSB), em algumas caminhadas que fez pela cidade ele ouviu de moradores de vários bairros que diversos candidatos teriam oferecido “agrados” em troca dos votos. Sem citar nomes, o vereador do PSB deu a entender que alguns candidatos vêm utilizando de artifícios ilegais durante a campanha.“Tem uma deputada que distribui frutas em um bairro pela manhã e, à tarde, o irmão vai ao mesmo bairro fazer campanha. Além disso, fornecedores de quentinhas dos presídios e delegacias são convidados a contribuir com uma campanha de vereadora”, declarou Salatiel de Souza.Ainda de acordo com Salatiel, a fiscalização sobre a campanha dos candidatos que já possuem mandato vem sendo mais eficaz, mas deveria haver uma ampliação da fiscalização junto aos demais candidatos.“Teve vereador que foi notificado pelo TRE por um muro ter o nome dele com 4,10 metros (o máximo permitido é 4m), e outro que foram medir os decibéis do carro de som e passou do limite por cinco decibéis. Tem que haver a fiscalização sim, mas com todos os candidatos, que vêm fazendo coisas bem piores. Se nós descobrimos compra de votos, a Justiça Eleitoral também consegue descobrir facilmente”, disse Salatiel.O vereador Renato Dantas (PMDB) também criticou a postura de alguns candidatos. De acordo com o parlamentar, o abuso do poder econômico vem sendo fato marcante na campanha de candidatos que não têm mandato, como “alguns ex-assessores do prefeito Carlos Eduardo”.“Se fosse a Olimpíada da compra de votos, sei quem seria o recordista. Tem um tal de ‘Labiere’ que seria medalha de ouro e recordista mundial”, afirmou Renato Dantas, questionando, ironicamente, os demais vereadores se o nome correto seria “Labiere”.