Após vistoria, árbitro confirma partida entre América e São Caetano

Fotos: Júlio Pinheiro Trio de arbitragem fez vistoria no gramado do Machadão e garantiu realização do jogo.

Mesmo com liberação, ainda haviam poças no gramado do estádio.

Acompanhado do presidente da Federação Norte-rio-Grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, e do Secretário Municipal de Esportes e Lazer (SEL), Nei Dias, o árbitro percorreu o campo ao lado de seus assistentes e constantou a possibilidade da partida ser realizada. "Ainda há alguns pontos encharcados, mas ainda assim não comprometem a realização do jogo", declarou.Mesmo com a decisão do árbitro em realizar a partida, o presidente da FNF e o titular da SEL conversaram durante a vistoria e o pensamento de ambos era o mesmo: o jogo não deveria ser realizado. "Contudo, isso é uma decisão que não nos compete", disse José Vanildo.