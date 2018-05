Potiguares Ítalo e Djackson e cearense Diego conquistam Pena Surf Nordeste em Baia Formosa Surfistas venceram etapa do campeonato de surf disputado no litoral Sul do Rio Grande do Norte.

O Pena Surf Nordeste em Baia Formosa já definiu três novos campeões antes das finais programadas para a tarde deste domingo (26), primeiro foi Diego Mendesm, cearense beneficiado pela derrota na fase inaugural dos conterrâneos Thomas Demétrios e Ícaro Lopes, o que elevou Diego de líder para campeão nordestino mirim 2008.



Na Iniciante o norteriograndense e líder Ítalo Ferreira e seu então vice Maicon Rodrigues, do Ceará, já avançaram à decisão de amanhã e assim Ítalo Ferreira se tornou campeão antecipado nordestino até 14 anos, título que buscará ratificar com quarta vitória no quintal de casa, ele que é de Baia Formosa e começou a surfar com quatro anos.



O natalense Djackson Paulino na pior hipótese precisava ir a final para já garantir antecipado o título Júnior (Sub-18) mas nem veio a precisar tanto, já que a derrota de Jonathas Correia na abertura Júnior garantiu a Djackson superar o seu rival também de Natal.



Na sexta-feira, primeiro dia, o vencedor da promeira bateria disputada foi Marcelo Santos, líder Estreante,, mas o maior destaque da categoria foi Geová Inácio com média 15, 25 pontos na soma de duas ondas e nota 8,5 na melhor delas, com a bateria tendo a única presença feminina da sexta-feira, a de Daniela Soares, competidora também da Open Feminina.



Na estréia seguinte, a Iniciantes, quem mostrou ainda mais sintonia com as boas direitas da tarde de sexta-feira foi o iniciante local Ítalo Ferreira, que superou em notas e médias a todos e a si mesmo em suas três idas as ondas do Pontal de BF, onde até domingo se define uma verdadeira seleção de onze campeões amadores do Pena Surf Nordeste.



Dois novos campeões foram definidos neste primeiro dia, pois além do formosense Ítalo entre iniciantes, a mirim nordestina também já conheceu seu campeão: o cearense Diego Mendes, que viu os conterrâneos e adversários Thomas Demetrios e Ícaro Lopes saírem da disputa com sétima colocação na etapa.



Ítalo, nova sensação de Baia Formosa, garantiu o título iniciante alcançando vaga na última final do ano na qual também estará Maicon Rodrigues, cearense vice nas três das provas que ambos participaram.



Surfando em casa, Ítalo na sua primeira participação entre Iniciantes superou a então melhor nota da prova ao cravar 9 pontos redondos e aumentou a melhor nota em meio ponto na abertura mirim, a mesma em que ampliou seu próprio recorde de 16,5 para 18 pontos, este que não conseguiu superar na semifinal iniciante, na qual conseguiu incríveis 9,75 em sua melhor onda, recorde de nota que já prometeu ampliar para os máximos dez, o que já pode tentar na manhã deste sábado participando da da última semifinal mirim, logo após o novo campeão mirim Diego Mendes tentar avançar contra o potiguar da Pipa Madson Costa e John Everson, cearense quarto do ranking.



Das categorias disputadas no primeiro dia o título que não se definiu foi justamente o da Estreante, em que somando um zero o potiguar Everton Pinto tinha tudo a seu favor, mas jogou fora a vantagem ao amargar décimo lugar e depender agora de Marcelo Santos não se despedir da Estreante final no Pontal, a vitória de um deles será a última no Pena Surf Nordeste, já que em 2009 a Estreante não mais figurará entre as categorias existentes no

circuito que esse ano foi até o Maranhão, estado inédito, como inédita é Baia Formos a sediar a tradicional etapa final.



Uma presença mais que ilustre no Pena Surf Nordeste em BF é a do surfista Bichinho, cearense há alguns anos donos de Surf Shop em Mucuripe, Fortaleza, que morou quatro anos em Baia Formosa e se tornou paraplégico devido acidente ao mergulhar de um barco na Praia Mansa, Imbioara, na capital cearense, tendo inclusive seu exemplo de superação contado em capítulo do livro "História de Sucessos".



*Fonte: Assessoria de imprensa