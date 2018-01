Desempregado é preso após assalto à farmácia

O desempregado Lenilson Gomes do Nascimento, de 18 anos, foi preso após assaltar uma farmácia e trocar tiros com a polícia, na noite deste domingo (28), na avenida Jaguarari.. Por volta das 19h, o acusado entrou em uma farmácia da rede Pague Menos, juntamente com um comparsa. Os dois renderam os clientes e funcionários e levaram dinheiro, celulares e carteiras.No momento em que estavam dentro da farmácia, um carro da polícia passava próximo ao local e populares informaram do assalto. Os policiais se esconderam e esperaram os acusados saírem. A dupla saiu correndo e ao ver a polícia atirou contra a viatura. Na troca de tiros, os dois assaltantes pularam o muro da 2ª DP da Polícia Rodoviária Federal, onde tem vários carros velhos.Os policiais foram atrás e conseguiram localizar Lenilson Gomes escondido embaixo de um dos veículos. Ele estava armado com um revólver calibre 38. O acusado foi encaminhado à delegacia de Plantão da zona Sul, onde foi autuado por porte ilegal de arma e assalto. Com ele, a polícia apreendeu parte do dinheiro do crime, cerca de R$ 32.De acordo com uma funcionária da farmácia, a dupla havia levado do seu caixa R$ 91 e do caixa do colega R$ 238, além dos celulares e objetos pessoais dos clientes. Em depoimento, Lenilson informou que conhece o seu comparsa pelo nome de João Maria ou Joãozinho.Ele disse ainda que o companheiro de assalto foi quem levou o dinheiro e os objetos e também quem atirou na polícia. Lenilson Gomes declarou ainda em depoimento que já havia sido apreendido quando adolescente também por assalto e porte ilegal de arma.

*Fonte: Assessoria de imprensa da Degepol.