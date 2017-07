Sandro Pimentel: "Quero ser prefeito para mudar a realidade do nosso povo"

Diógenes Dantas - Por que o senhor quer ser prefeito de Natal?



Sandro Pimentel -

A Cidade do Sol merece um governo do sol. Sandro Pimentel e o PSOL querem governar Natal para implantar um governo socialista, voltado para o estado máximo, que esteja ao lado do povo. Se eleitos, o prefeito e seu secretariado estarão todos os sábados à disposição do povo para discutir projetos e problemas da cidade. Quero ser prefeito para acabar com o apadrinhamento nos cargos comissionados, para que os recursos sejam utilizados da melhor forma. Quero ser prefeito para mudar a realidade do nosso povo.