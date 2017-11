ABC/UnP/Art&C realiza primeiro trabalho com bola Depois de uma semana intensa de preparação física, a "festa" da bola para os atletas.

Depois de uma semana de recuperação física, o técnico Marcos Severino comandou na manhã desta terça-feira (16) o primeiro trabalho com bola com o novo grupo de jogadores do ABC/UnP/Art&C. O treinamento foi no ginásio do Sagrada Família e visa a preparação da equipe para a disputa da Taça Brasil, em novembro, na cidade de Fortaleza. De acordo com Marquinhos, a recuperação física dos atletas é razoável e dentro de mais uma semana, todos estarão no mesmo nível.



``Os jogadores estão com 60% da forma física e com mais uma semana de treinos físicos e técnico chegaremos ao equilíbrio´´, disse Severino. A programação desta semana será intercalada com trabalhos de musculação na academia Boa Forma. O último treino será no sábado, às 9h, no Sagrada Família.



Programação da semana



15/09 - Treino no Campus Ufrn - 16h

16/09 - Treino técnico/físico - Sagrada Família - 9h

17/09 - Treino técnico/tático - Sagrada Família - 9h

17/09 - Musculação - academia Boa Forma - 16h

18/09 - Treino aeróbico - Campus Ufrn - 16h

19/09 - Musculação - academia Boa Forma - 16h

20/09 - Treino técnico/tático - Sagrada Família - 9h