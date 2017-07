Macedônia: quadrilha era responsável por distribuir droga na Grande Natal

Fred Carvalho Delegado Hélio Sant’Anna informou que a droga vendida pelo grupo preso era proveniente de São Paulo

Os presos são: Alexandre Ferreira de Morais, Ilicarlos Severo de Oliveira, Zélio do Nascimento Souza, Osvanildo Carneiro, José William Ribeiro, Rodrigo Costa Galvão e Iramy Ribeiro da Silva. A operação foi batizada de Macedônia porque Alexandre, apontado como líder da quadrilha, responde pelo apelido Alexandre da Macedônia.Essas sete pessoas foram presas preventivamente por tempo indeterminado sob força de mandados expedidos pela juíza Daniela do Nascimento Cosmo, da 9ª vara Criminal de Natal. Ele vão ficar detidos na carceragem da Polícia Federal até nova determinação judicial.Durante a operação, a PF, que contou com o apoio de policiais do Bope, apreendeu quatro carros, uma moto, duas pistolas, um revólver, dez quilos de crack, 25 micro-pontos de LSD, maconha, cocaína, embalagens e balança de precisão, além de cerca de R$ 180 mil. Desse montante, R$ 160 mil – a maioria em dinheiro trocado – estava na casa de Zélio do Nascimento.A quadrilha foi investigada durante seis meses e tinha ramificações em outros Estados. A Polícia Federal ainda não sabe quanto em dinheiro o grupo arrecadava por mês com o tráfico de drogas. Todos foram autuados por tráfico de droga e formação de quadrilha.Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta, o superintendente da PF no Rio Grande do Norte, delegado Hélio Sant’Anna, informou que a droga vendida pelo grupo preso era proveniente de São Paulo. Ele não confirmou a forma como o entorpecente era trazido para o Estado, mas fontes doafirmaram que o transporte era feito por “mulas” – pessoas contratadas para levar drogas de um local a outro.