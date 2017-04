Professores da rede municipal promovem aula cidadã em frente à Prefeitura

Ana Paula Oliveira Fátima Cardoso, coordenadora do Sinte.

Segundo a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN), Fátima Cardoso, a realização da aula é uma forma dos professores mostrarem indignação, através de aulas expositivas de cidadania, abordando a pauta de reivindicação da categoria.“Essa é uma manifestação democrática. Esperamos que o prefeito se sensibilize e tome medidas imediatas para atender a nossa pauta de reivindicação, que também é da sociedade”, diz.Fátima Cardoso comenta que apesar das muitas conquistas dos professores durante a atual administração, ainda falta a concretização de outras. Entre as conquistas estão o mecanismo de reposição salarial anual, os ganhos com a lei da gestão democrática e o ingresso na carreira por concurso público.No Plano de Cargos Carreiras e Salários, a coordenadora do Sinte destaca a atualização da “vida” funcional da categoria. Entretanto, segunda ela, ainda falta muito a ser conquistado.Os professores reivindicam a inclusão no orçamento de 2009 de parte da reposição salarial de 34%, vale alimentação e emenda a lei de gestão democrática, além do plano de carreira que irá beneficiar professores e a comunidade escolar.