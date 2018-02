Candidatos misturam proposta, emoção e críticas no penúltimo programa eleitoral

O penúltimo programa eleitoral que antecede o dia das eleições não trouxe surpresas. Os candidatos mantiveram a linha que adotaram nas edições anteriores, com críticas, propostas e apelo à emoção.Com exceção de Miguel Mossoró, que vem se despedindo há dois dias, não houve ´clima´ de encerramento do primeiro turno. A expectativa é que a edição da noite seja mais carregada de emoção.Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”) misturou as palavras honestidade, capacidade e experiência com exemplos de sua história profissional e associou seu número à Justiça.Dário Barbosa (PSTU) continuou acusando os “dois acordões dos Alves e Maias” e convocou os trabalhadores a comparecer às mobilizações, “pois só assim eles serão derrotados”.Sandro Pimentel (PSOL) apresentou um clipe cuja letra diz “os homens do mal vão desaparecer nas cinzas do carnaval”, enquanto populares mostravam seu panfleto. A deputada federal Luciana Genro e a senadora Heloisa Helena pediram voto para o candidato.Pedro Quithé (PSL) pediu para que quem não é seu eleitor não vote nas candidaturas “das baixarias e dos ataques pessoais.”O programa de Fátima Bezerra começou com o apresentador dizendo ao telespectador “você sabe que é possível virar qualquer jogo.” . A governadora Wilma de Faria ( “ela é como eu”), Dilma Rousseff e Lula pediram votos.O programa teve menos 2min40seg por multa aplicada pela Justiça Federal. Em uma edição, Fátima associou a imagem de Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) a truques de magia e fez sair de uma cartola borboletas verdes.Miguel Mossoró (PTC) disse que ganharia a eleição no primeiro turno e agradeceu aos 67 mil eleitores que conquistou em 2004.Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) prometeu que irá sanear toda a zona norte e erradicar o analfabetismo em Natal e que foi o melhor candidato porque não rebaixou o nível do programa.Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) mostrou as pesquisas eleitorais e repetiu as declarações tipo entrevista, em que nega ser política, diz que vai atrás do governo federal para conseguir mais bolsa-família e que é mãe. Chorou ao falar do pai: “estou conseguindo o que ele não conseguiu”, e disse que era admiradora de Aluizio Alves. Não houve propostas.