Irregularidades na BR101: superintendente do Dnit explica que reparos estão sendo feitos

Thyago Macedo "Não houve impobridade, foram encontradas falhas”, diz José Narcélio.

que as irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nas obras de duplicação da BR-101, já estão sendo reparadas. Ele destacou que houve uma falha na elaboração do edital de um serviço da obra, o que levou a diferença de preços.José Narcélio explicou que o TCU realizou uma auditoria em 2007 e, conseqüentemente, encontrou diferença de preços para o mesmo serviço no contrato para a colocação de “concreto betuminoso usinado a quente”, o asfalto.“O que acontece é que para o mesmo serviço foi cobrado dois valores diferentes. Nós tomamos conhecimento da irregularidade e estamos providenciando os reparos. Houve uma diferença de R$ 17 mil entre e um contrato e outro. No entanto, esse valor será estornado. Agora, é bom que fique claro, o que houve não foi impobridade, foram encontradas falhas”, destacou o superintendente do Dnit.Além do problema no asfalto da duplicação da BR101, no trecho entre Natal e a divisa do estado com a Paraíba, a auditoria do TCU constatou falta de detalhamento das distâncias médias de transportes e a utilização de 20 kg por m³ a mais de concreto compactado a rolo.Outra falha apontada pelo Tribunal de Contas da União foi a ausência de análise sobre a realocação da população afetada pelas obras e inconsistência de composições de preços unitários com o Sistema de Custos Rodoviários.Em relação a esses problemas, José Narcélio destacou que no próximo dia 2 de outubro os superintendentes do Dnit da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco irão se reunir neste último estado para uma reunião com o diretor geral. “Ele vai nos passar as diretrizes para a solução destas outras falhas”, disse.De acordo com Narcélio, as irregularidades apontadas pelo TCU não irão prejudicar a continuação das obras. “Eles não pediram a paralisação, apenas apontaram as falhas. Com isso, vamos continuar as obras normalmente e prazo previsto para a conclusão é julho ou agosto do próximo ano”, ressaltou.