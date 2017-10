O povo precisa conhecer a Constituição

Calejado pelos vinte e um anos de regime militar (1964-1985), no final da década de 80, o povo brasileiro clamava por direitos. E nesta transição, a eleição de Tancredo Neves iniciava uma nova fase da história republicana: a redemocratização.De maneira triste e repentina, a morte não deixaria que assumisse a Presidência, e um dia antes de sua posse, se foi. Coube ao vice, José Sarney, tocar o projeto e implantar as primeiras mudanças significativas para o país, entre elas a maior preocupação do Legislativo era aprovar medidas que permitissem maior liberdade política.Foi daí que partiu a autorização para se criar e organizar novos partidos; houve a restauração das eleições diretas para a Presidência da República e para prefeituras das capitais e dos municípios - até então considerados como áreas de segurança nacional -, a extensão do direito de voto aos analfabetos entre outros. Mas o povo queria mais.Durante o governo de Sarney ocorreram intensos debates a respeito de uma Assembléia Constituinte. Era unânime o sentimento da sociedade brasileira em aceitar um novo texto constitucional, e o milagre se fez.A Assembléia Nacional Constituinte composta por 559 congressistas foi instalada em 1º de fevereiro de 1987 sendo presidida pelo deputado Ulisses Guimarães (PMDB), um agente único neste processo que levaria dezoito meses para ser concluído.

A constituinte de 1988

"A Constituinte teve uma figura ímpar: o pulso forte do deputado Ulisses Guimarães", exalta o ex-deputado federal Ney Lopes de Souza, personagem dessa história. O deputado Ulisses a chamava de "Constituição Cidadã". A partir dela, foram assegurados direitos e garantias fundamentais para o cidadão brasileiro, indispensáveis ao pleno exercício da cidadania.Estudioso e com larga visão sobre o assunto, Ney Lopes entende que os constituintes reescreveram a história do país, e se recusa a concordar que houve "exageros" na Constituição de 1988."Podem existir alguns pontos que precisam ser periodicamente revisados - o que é normal" - defende.No artigo 3º das disposições constitucionais transitórias ficou estabelecido que a revisão ocorreria após cinco anos, contados da promulgação (5 de outubro de 1988).Ney Lopes lamenta que os legisladores não aproveitaram a revisão para melhorar o texto da Carta Magna. Ele recorda que uma proposta de alteração do sistema tributário nacional chegou a ser apresentada, "mas terminou o prazo e nada foi votado".Assim se repetiu na legislatura passada. Por iniciativa do então deputado Luís Carlos Santos (DEM-SP), tramitou a proposta de emenda a Constituição que convocava a Assembléia de Revisão Constitucional a partir de 1º de fevereiro de 2007, "mas nada vingou até hoje".

Emendas

São 56 emendas constitucionais, fato criticado e que recebe a simpatia do ex-parlamentar pelo menos no que se refere aos excessos, que na opinião dele "retalham a Constituição. Ela perde a sua unicidade", critica.Neste quesito outro conhecedor da matéria, o advogado Paulo Lopo Saraiva, assessor parlamentar na época da Constituinte, opina: "é preciso concretizar a Constituição".A necessidade de se criar e implantar políticas públicas com base em seu texto é urgente. "Não pode ser apenas uma promessa".Mas o experiente jurista tem consciência de um detalhe sórdido nisso tudo. "Será uma fase muito difícil, pois se continuar com a estrutura impotente desse Estado que está aí, conservador, não sairá do lugar".

Popularizar

Autor de oito livros sobre a história política do Rio Grande do Norte, e jornalista com 45 anos de carreira, João Batista Machado lembra o civismo que tomou conta do país naquele outubro de 1988. A promulgação da Constituição permitiu que pela primeira vez "os direitos do cidadão estivessem acima do Estado".Passados 20 anos daquela data há um desafio a ser vencido. Não basta haver uma Carta Magna. Para que tenha serventia, a população precisa conhecê-la e se isso acontecesse, talvez vivêssemos em um país modelo.A fama de que a Constituição Brasileira é extensa ultrapassa as fronteiras do país. Com 245 artigos e 70 disposições transitórias, seu texto foi muito criticado."Constituição duradoura é aquela que ninguém mexe", declara Machado, para em seguidachamá-la de democrática, "apesar de tudo".Com a Constituição de 1988 houve o que podemos chamar de plena cidadania. O jornalista critica profundamente o fato de a Constituição brasileira ter sido elaborada em momento pré-eleitoral, e lamenta que em "todo ano eleitoral sugerem uma modificação na Constituição, o que deveria acabar".João Batista Machado defende a tese de que a Constituição devia ser matéria escolar. Esta seria a garantia de um Estado melhor com a sua população consciente. "Nesses 20 anos, a gente não vê uma campanha sequer de incentivo à leitura da nossa Constituição".Um erro grave."É preciso popularizar a Constituição para que o povo tenha acesso a sua Carta Magna, que é o seguro social do cidadão, com certeza seria um livro importantíssimo em qualquer instante".

Comemorar?

Em 2008 a Constituição brasileira completa 20 anos da data de sua promulgação, 5 de outubro de 1988. Apesar do histórico significado que tem para este país, pouco se fala no assunto.O Congresso Nacional, timidamente, realiza uma série de eventos, publicações e outras ações envolvendo parlamentares, servidores públicos, cientistas políticos, historiadores, educadores, estudantes, partidos políticos e a sociedade em geral.No geral, alguém ouve falar que isso está ocorrendo?É necessário que a sociedade desperte o interesse pelo o que é seu. Seus direitos. Sua Constituição.