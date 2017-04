Lipoaspiração é a cirurgia plástica mais requisitada

Vlademir Alexandre Para o médico, há pessoas que perdem o limite do bom senso na quantidade de plásticas.

De acordo com o cirurgião, 70% das pessoas que se submetem a uma cirurgia plástica são mulheres. “Mas antigamente esse percentual já chegou a 90%. Os homens estão ficando mais exigentes e vaidosos também.”Outro número que revelou mudança foi o relacionado a cirurgias de face. “Antes elas eram realizadas mais em pessoas acima dos 50 anos, e agora essa faixa etária desceu para acima dos 35 anos. Hoje em dia as pessoas têm preferido fazer mais cirurgias preventivas do que reparadoras.”Na avaliação do médico, existe um exagero em relação às exigências com o próprio corpo. “As pessoas fazem uma cirurgia e não querem parar mais. Acabam se submetendo a um número desnecessário de intervenções”, afirma ele, citando o exemplo do cantor Michael Jackson para ilustrar a questão.Para ele, a finalidade de uma cirurgia plástica é harmonizar as próprias características da pessoa. “Ele (Michael Jackson) ficou harmônico na primeira cirurgia, mas depois perdeu a noção com várias cirurgias em busca de uma suposta perfeição. Ficou irreconhecível.”Martins assume que já precisou recusar vários procedimentos durante a carreira. “O médico precisa ter bom senso e avaliar se a pessoa precisa mesmo da cirurgia ou não e se é o momento ideal para se submeter a uma intervenção. O ideal para as mulheres, por exemplo, é depois de ter filhos. Antes disso, só indico para cirurgias de correção.”