Bancos privados não aderem totalmente à greve

Ana Paula Oliveira Apesar do cartaz de "estamos em greve", Banco do Nordeste funciona normalmente nesta terça.

Na avenida Prudente de Morais, os bancos Real e Itaú estavam funcionando normalmente. No Banco do Nordeste, também localizado na Prudente, apesar dos cartazes com frases de “estamos em greve”, o expediente ocorria normalmente.Segundo funcionários da agência do Banco do Brasil, na Prudente de Morais, que está em greve, o clima entre os clientes é tranqüilo.“Aqui a greve está transcorrendo de forma tranqüila. Os clientes já estão cientes da greve e vêm ao banco para utilizar os caixas-eletrônicos”, diz Celso Melo, funcionário da agência. Entretanto, alguns clientes foram surpreendidos com a greve.É o caso do pedreiro Arioaldo Bezerra. “Não sabia dessa greve. Vim aqui descontar um cheque que recebi e não vou poder”.A estudante Rayane Cintia Souza Nunes também se sentiu prejudicada. “Vim fazer um pagamento de uma fatura que obrigatoriamente tem de ser paga hoje. Quem vai arcar com possíveis multas e juros?”, reclama.Segundo Juvêncio Hemetério, diretor financeiro do Sindicato dos Bancários do RN, a não adesão total dos bancos privados é devido à pressão dos gerentes.“Infelizmente não conseguimos colocar pessoas em frente aos bancos. Acredito que a pressão do gerente, bem como as ameaças de demissão fizeram com que não tivéssemos a adesão completa”, afirma.Segundo ele, os bancários irão se reunir em assembléia ainda hoje, às 18h30, no Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte-RN) para avaliar o primeiro dia de paralisação.