Uma sinfonia de sabores

Vlademir Alexandre A mistura inusitada do risoto foi criada pelo chef uruguaiano Francisco Gasteasoro.

Risoto de Camarão com rúcula e limão

Ele conta que o prato foi inventado em uma brincadeira entre amigos. "Certo dia, cada um disse o que mais gostava na culinária, e então ele resolveu unir os três elementos citados: o camarão, a rúcula e o limão", recorda.O sabor que prevalece é o cítrico do suco do limão, e o acabamento fica por conta da rúcula, embora o protagonista seja mesmo o 'nosso' conhecido camarão. E apesar da consistência pastosa, dá para sentir cada grão de arroz, pois ele fica quase al dente - propositalmente.O risoto é italiano, embora tenha sido criado pelo chef no Uruguai. No Barreira Roxa, ele é servido na Sinfonia de Risotos, noite temática que acontece na segundas quintas-feiras de todo mês.Trata-se de um rodízio de risotos acompanhado de um buffet com saladas, antepastos e carnes. Além do de camarão, há também os risotos de carne de sol, vegetariano, queijo, funghi, avestruz, entre outros, que vão sendo criados ao longo das edições. Na próxima, o chef avisa que terá risoto de cordeiro no lugar do de avestruz. O preço sai a R$ 25 por pessoa.São pratos bem servidos, ricos em valor energético e práticos de fazer. "Esse prato fica pronto de 15 a 20 minutos, dependendo do fogão e da marca do arroz", garante Gasteasoro, que estudou culinária italiana, francesa e gastronomia no Instituto Técnico Hoteleiro do Uruguai, em Montevidéu, onde conquistou o título de 'medalha de ouro' pelo bom desempenho.Antes de vir a Natal, o chef trabalhou em restaurantes como o La Silenciosa, em Montevidéu, que em 2005 ganhou o prêmio de restaurante do ano no Uruguai. Também passou quatro temporadas em Punta Del Leste e uma em Ibiza, na Espanha, de onde agregou a idéia do menu confiance - o qual levou para o Uruguai e trouxe para o Brasil. "É um menu de degustação. Preparo os pratos sem que o cliente saiba quais são. É uma boa forma de conhecer o cardápio do chef", explica.Francisco Gasteasoro está em Natal desde o mês de março e no Barreira Roxa desde maio. Pretende reformar o cardápio do restaurante e continuar com as noites temáticas, trazendo sempre novos pratos para o público que gosta de novidades.

Ingredientes



(para duas pessoas)- 1 cebola pequena brunoise (picada em cubos pequenos);- 2 dentes de alho picado;- 50 ml de azeite de oliva;- 200 g de arroz italiano (arbóreo);- Caldo de peixe ou camarão (feito com a cabeça do camarão ou a espinha do peixe);- Suco de 2 limões;- 250 g de camarão;- um pé de rúcula;- ½ cálice de vinho branco- sal e pimenta do reino a gosto;- manteiga, para finalizar.

Modo de Preparo



Refogar a cebola no azeite de oliva. Logo após, acrescentar o alho e o arroz e refogar durante um minuto a fogo alto. Depois, adicionar o vinho branco e deixar evaporar o álcool, acrescentando aos poucos o caldo de camarão ou peixe até o arroz ficar quase al dente. Temperar com sal e pimenta (do reino, preta e moída na hora) e acrescentar o camarão e o suco de limão, deixando cozinhar por dois minutos. Depois disso, colocar a rúcula e a manteiga, provar e servir imediatamente, enfeitando o prato com cubos de limão e rúcula fresca.

Serviço



Restaurante do Barreira RoxaVia Costeira, Areia Preta, NatalSinfonia de Risotos : às segundas quintas-feiras do mês.R$ 25 por pessoa.Reservas: (84) 3092-4000