Inflação oficial desacelera e fecha setembro em 0,26%

A inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou pela quarta vez consecutiva na passagem de agosto para setembro e fechou o mês em 0,26%. No mês anterior, o índice havia ficado em 0,28%. Ainda assim, o resultado é mais elevado do que o verificado em setembro de 2007, quando o IPCA registrou taxa de 0,18%.De acordo com os dados divulgados hoje (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano, o índice acumula alta de 4,76%, superando a taxa do mesmo período de 2007 (2,99%). Nos últimos 12 meses, a variação ficou em 6,25%, acima dos 6,17% relativos aos 12 meses imediatamente anteriores.Para calcular o índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de agosto a 29 de setembro com os preços vigentes entre os dias 30 de julho e 27 de agosto.O IPCA é o índice usado pelo governo para estabelecer a meta de inflação, que para 2008 e para 2009 é de 4,5%, com margem de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Dessa forma, o limite superior da meta é de 6,5% e o inferior, 2,5%.

* Fonte: Agência Brasil.