ABC 1 x 4 Fortaleza: fim de jogo Jogando em casa, o alvinegro quer a vitória para melhorar sua situação na série B. O tricolor cearense também vem de vitória.

FIM DE JOGO



43 minutos - Jogo se encaminha para o final com um resultado não esperado pelos torcedores do ABC.



39 minutos - ABC parece entregue dentro de campo e o quarto gol é a "pá de cal" do Fortaleza.



35 minutos - GOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!!! Osvaldo invade a área no mano a mano, pelada na frente do zagueiro e limpa a jogada para bater no canto esquerdo do gol.



34 minutos - Fortaleza tenta surpreender em contra-ataques, mas Ranieri está atento.



32 minutos - Tiago faz defesa milagrosa em chute à queima-roupa de Alexandre.



26 minutos - Alvinegro tenta se recuperar na partida, mas peca nos passes errados.



24 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Bosco cobra a penalidade deslocando o goleiro do Fortaleza e desconta para o ABC.



23 minutos - Pênalti a favor do ABC. Alexandre é derrubado dentro da área e o árbitro marca a penalidade.



19 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!!! Osvaldo cobra bem a penalidade no canto direito alto de Ranieri.



18 minutos - Pênalti a favor do Fortaleza. Alexandre Oliveira é expulso pelo árbitro.



15 minutos - Pressão alvinegra na área do Fortaleza com bolas cruzadas, mas afastadas pelos zagueiros.



11 minutos - Tiago Cardoso se estica todo para impedir o gol de Márcio Hahn, que tenta encobrir o goleiro do Fortaleza.



9 minutos - Warley perde gol incrível ao cabecear - sozinho - a bola em cima do goleiro do Fortaleza.



5 minutos - Gol sofrido no começo da segunda etapa atordoa o ABC, que por pouco não toma o terceiro.



3 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!!! Simão recebe passe na esquerda. Ele domina, arma o chute e bate no canto direito de Ranieri, que nada pôde fazer.



1 minuto - Luisinho Neto sofre falta na lateral-direita. Na cobrança, a zaga do Fortaleza afasta.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - ABC é só pressão. Fabiano Gadelha acerta chute forte e a bola passa perto do gol do Fortaleza.



43 minutos - Outra vez Bambam, mas dessa vez Ranieri faz grande defesa e impede o segundo gol do Fortaleza.



40 minutos - ABC vai em busca do empate ainda no primeiro tempo.



38 minutos - GOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!!! Bambam recebe bom passe de Chiquinho e bate na saída de Ranieri para abrir o placar.



36 minutos - Chute perigoso e a bola passou perto do gol de Ranieri.



33 minutos - Assim como no jogo contra o Paraná, árbitro implica com o barulho das buzinas no estádio.



31 minutos - ABC passa momentos de perigo em lances de passes errados.



28 minutos - Valney recebe cartão amarelo para impedir lance de perigo ao gol do ABC. Falta perigosa para o Fortaleza.



26 minutos - Rodriguinho falha e dá contra-ataque ao Fortaleza. Bambam recebe passe, mas é pressionado por Valney e perde a chance.



24 minutos - Jogo fica cadenciado e as oportunidades alvinegras são em lances de fora da área.



21 minutos - Clima esquenta no jogo após falta de Alexandre Oliveira. Michel levanta reclamando. Cartão amarelo para os dois.



18 minutos - Falta a favor do alvinegro, mas Fabiano Gadelha cobra para fora do gol.



15 minutos - Quase o goleiro do Fortaleza se atrapalha e dá o gol para o ABC.



8 minutos - NA TRAVEEE!!! Adailton acerta chute forte na trave levando perigo ao goleiro Ranieri



4 minutos - ABC tem mais iniciativa e tenta pressionar o Fortaleza com jogadas de Luisinho Neto.



1 minuto - ABC já começa indo para cima do Fortaleza, mas a bola sai em tiro de meta no lançamento.



ABC e Fortaleza se enfrentam no estádio Frasqueirão e buscam o mesmo objetivo: vitória. Ambas as equipes venceram seus jogos na última rodada.



Contudo, o retrospecto do time cearense não é dos melhores fora de casa. No primeiro turno, o ABC derrotou o Fortaleza jogando fora de casa.